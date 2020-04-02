Наука и технологии
Вчера 19:24
Создан недорогой аппарат искусственной вентиляции лёгких размером с тостер
Его можно перевозить домой к пациенту
В Индии создан недорогой аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) размером с тостер. Спрос на такие устройства сейчас растёт из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новый аппарат ИВЛ стоит около $2000, что намного дешевле, чем традиционный прибор. Стоимость последнего может достигать $10 000.
Созданное недавно устройство под названием AgVa весит примерно 3,5 килограмма. с его помощью можно будет перевозить домой больных, которые находятся не в критическом состоянии. Аппараты ИВЛ просто транспортировать, устанавливать, а также они требует мало энергии.
Аппараты AgVa намерена начать производить в ближайшее время компания Maruti Suzuki. Это крупнейший в Индии производитель легковых автомобилей.
Напомним, недавно учёные обнаружили способ уменьшить время вентиляции лёгких у тяжелобольных пациентов. Помогло введение витамина С.