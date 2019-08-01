Создан «неубиваемый» робот-таракан

Группа учёных, занимавшаяся разработкой, опубликовала статью с её описанием в журнале Science Robotics. Размер робота не превышает стандартной почтовой марки. Сделан он из плоского фрагмента поливинилиденфторида (PVDF) — это жёсткий и инертный полимер с эластичным покрытием. Материал может менять форму при пропускании через него слабого тока. Так, подведённые к пластине микроэлектроды заставляют её сгибаться, благодаря чему робот «ходит».

Причём делает это очень быстро: проходит в секунду примерно 20 длин собственного тела. Весит же робот менее 0,1 грамма. Тем не менее раздавить его очень тяжело: устройство выдерживает нагрузки более 60 килограммов.