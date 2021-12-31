Создан новогодний шар с генерацией реального снега

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Создан новогодний шар с генерацией реального снегаЛюбопытная штука
Энтузиаст Шон Ходжинс (Sean Hodgins) создал новогодний шар, который генерирует снег. Обычно такие шарики просто содержат пластиковые частицы, имитирующие снежные хлопья. Новое устройство получилось любопытное, но энергоёмкое.
Ходжинсу потребовались источник питания, охлаждающий вентилятор, радиаторы и кулер процессора для ПК. Он вырезал из алюминия крошечного снеговика, чтобы снег мог где-то расти. Также были добавлены пара резисторов на два ватта, чтобы испарять воду. Помимо этого в шаре надо было обеспечивать отрицательные температуры.
Чтобы воссоздать зиму в шаре, Ходжинс установил туда несколько уложенных друг на друга термоэлектрических охладителей. Удалось создать с их помощью разницу температур в 60 градусов по Цельсию, чего было более чем достаточно, чтобы водяной пар конденсировался и замерзал на алюминиевом снеговике. Так он покрывался снегом.
Источник: Gizmodo