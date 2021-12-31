Создан новогодний шар с генерацией реального снега

Чтобы воссоздать зиму в шаре, Ходжинс установил туда несколько уложенных друг на друга термоэлектрических охладителей. Удалось создать с их помощью разницу температур в 60 градусов по Цельсию, чего было более чем достаточно, чтобы водяной пар конденсировался и замерзал на алюминиевом снеговике. Так он покрывался снегом.