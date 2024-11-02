Создан новый материал из бумаги и алюминия. Для каких целей он нужен

Опубликовано 02 ноября 2024, 23:151 мин.
Создан новый материал из бумаги и алюминия. Для каких целей он нуженОткрывает путь к более экологичным упаковкам
Учёные через недавнее исследование, опубликованное в журнале ACS Omega, предложили заменить традиционные пластиковые контейнеры с фольгированной подкладкой на ламинированный материал из бумаги и алюминия. Возглавляемая Хамедом Зараи команда изучила инновационные конструкции, которые уменьшают негативное воздействие на окружающую среду.
Исследователи разработали два типа ламинированных материалов: ламинированный MD-материал, где волокна выровнены по направлению нагрузки, и ламинированный CD-материал с волокнами, ориентированными перпендикулярно.
Они провели испытания на прочность на растяжение, чтобы сравнить эти материалы с обычными полиэтиленово-алюминиевыми вариантами. Хотя полиэтиленово-алюминиевый ламинат демонстрировал большую растяжимость, MD-ламинат показал большую прочность, но быстрее трескался вдоль волокон бумаги по сравнению с CD-вариантом.
Симуляции предположили, что композитный ламинат MD/CD может предложить механические свойства, сопоставимые с традиционными.