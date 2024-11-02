Создан новый материал из бумаги и алюминия. Для каких целей он нужен

Они провели испытания на прочность на растяжение, чтобы сравнить эти материалы с обычными полиэтиленово-алюминиевыми вариантами. Хотя полиэтиленово-алюминиевый ламинат демонстрировал большую растяжимость, MD-ламинат показал большую прочность, но быстрее трескался вдоль волокон бумаги по сравнению с CD-вариантом.

Симуляции предположили, что композитный ламинат MD/CD может предложить механические свойства, сопоставимые с традиционными.