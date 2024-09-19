Создан новый метод оптимизации серверов для онлайн-игр

Венчжэнь Ван из Института профессионального обучения в Цибо, Китай, сосредоточился на важнейшей задаче многопользовательских игр — балансировке нагрузки. Это необходимо для распределения работы между несколькими серверами, чтобы избежать их перегрузки и обеспечить высокую степень взаимодействия.

Ван предложил новый метод балансировки нагрузки с использованием алгоритма «последовательный хэш». Этот алгоритм позволяет эффективно распределять данные и задачи по серверам, заранее зная размеры пакетов данных. Это особенно важно в динамичной среде многопользовательских игр, где количество игроков и сложность взаимодействий постоянно меняются.

В ходе виртуальных симуляций Ван продемонстрировал, что новый подход обеспечивает стабильную работу серверов при больших нагрузках, поддерживая качество игрового процесса.