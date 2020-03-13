Создан новый сверхбыстрый тест на коронавирус

Американский здравоохранительный регулятор уже одобрил данный тест. Сообщается, что система 8800, на которой он основан, способна проверять 4128 пациентов в день. Инструмент также доступен в Европе и других странах.

В Roche Holding AG рассказали, что смогли увеличить скорость теста в десять раз. Такой инструмент может позволить медицинским сотрудникам определять заражённых, даже если у них не наблюдаются симптомы. Данная мера, в теории, может сократить общее число инфицированных.

Тест анализирует нуклеиновые кислоты, извлечённые из слюны пациента. Система сравнивает эти соединения с последовательностями штамма коронавируса, который начал своё распространение с Китая.