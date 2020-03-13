Наука и технологии
Сегодня 19:02
Создан новый сверхбыстрый тест на коронавирус
В США его уже одобрили
Компания Roche Holding AG создала новый сверхбыстрый тест на коронавирус. Он позволяет за сутки проверить несколько тысяч человек.
Американский здравоохранительный регулятор уже одобрил данный тест. Сообщается, что система 8800, на которой он основан, способна проверять 4128 пациентов в день. Инструмент также доступен в Европе и других странах.
В Roche Holding AG рассказали, что смогли увеличить скорость теста в десять раз. Такой инструмент может позволить медицинским сотрудникам определять заражённых, даже если у них не наблюдаются симптомы. Данная мера, в теории, может сократить общее число инфицированных.
Тест анализирует нуклеиновые кислоты, извлечённые из слюны пациента. Система сравнивает эти соединения с последовательностями штамма коронавируса, который начал своё распространение с Китая.