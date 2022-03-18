Создан обучающий человека протез руки

В новой научной работе говорится, что протез извлекает сигналы нескольких мышц и адаптируется в режиме реального времени с новыми пользовательскими входными данными.

Систему сначала испытали в виртуальной среде. Затем после успешных тестов учёные провели опыты с пользовательским интерфейсом и ультрасовременным протезом в Имперском колледже Лондона. В частности, исследователи попросили человека с ампутированной конечностью переместить прищепки.

Хоть новый протез и был проверен с помощью контролируемых и стандартизированных тестов, всё равно ещё требуются качественные лонгитюдные исследования. Поэтому учёные надеются продолжать сотрудничество с медицинскими центрами и пользователями протезов.