Создан обучающий человека протез руки

Наука и технологии
Вчера в 23:04
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Создан обучающий человека протез рукиЭто важное открытие для людей с ограниченными возможностями
Учёные создали автоматизированную систему протеза, в которой пользователь и система одновременно учатся друг у друга.
В новой научной работе говорится, что протез извлекает сигналы нескольких мышц и адаптируется в режиме реального времени с новыми пользовательскими входными данными.
Систему сначала испытали в виртуальной среде. Затем после успешных тестов учёные провели опыты с пользовательским интерфейсом и ультрасовременным протезом в Имперском колледже Лондона. В частности, исследователи попросили человека с ампутированной конечностью переместить прищепки.
Хоть новый протез и был проверен с помощью контролируемых и стандартизированных тестов, всё равно ещё требуются качественные лонгитюдные исследования. Поэтому учёные надеются продолжать сотрудничество с медицинскими центрами и пользователями протезов.