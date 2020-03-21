Создан онлайн-калькулятор для расчёта запасов туалетной бумаги на время пандемии

Сайт поможет понять, на какое количество дней хватит туалетной бумаги, которая имеется у вас дома. Сервису нужно знать, как часто вы ходите в туалет, и сколько рулонов бумаги запасено.

У калькулятора есть и расширенная версия. С её помощью можно указать, сколько кусочков бумаги обычно используется за раз, сколько их вообще насчитывается в рулоне, сколько людей проживают в одной квартире/доме. Всё это поможет сделать расчёты точнее.

Конечно, серьёзно относиться к этому ресурсу не стоит. Но, возможно, он поможет скоротать время на карантине.