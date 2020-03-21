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Создан онлайн-калькулятор для расчёта запасов туалетной бумаги на время пандемии
Ждём калькулятор запасов гречки
Из-за распространения коронавирусной инфекции людей во многих странах мира охватила паника. Они начали массово скупать продукты и различные бытовые принадлежности. Интернет-пользователи не могли над этим не шутить, и теперь одни из таких шутников создали онлайн-калькулятор для расчёта запасов туалетной бумаги на время пандемии.
Сайт поможет понять, на какое количество дней хватит туалетной бумаги, которая имеется у вас дома. Сервису нужно знать, как часто вы ходите в туалет, и сколько рулонов бумаги запасено.
У калькулятора есть и расширенная версия. С её помощью можно указать, сколько кусочков бумаги обычно используется за раз, сколько их вообще насчитывается в рулоне, сколько людей проживают в одной квартире/доме. Всё это поможет сделать расчёты точнее.
Конечно, серьёзно относиться к этому ресурсу не стоит. Но, возможно, он поможет скоротать время на карантине.