Создан переносной тест на коронавирус, который крепится к смартфону

Устройство разработали исследователи из Иллинойского университета. Тест способен определять наличие вирусов и бактерий в образце. Он выполнен в виде клипсы и крепится к смартфону в области камеры.

Сама клипса состоит из картриджа с реагентами, имеет порт для введения биоматериала. Это могут быть капли крови или мазок из носа. Во время теста патоген размножается, а с помощью светодиодов вирусные РНК выделяются зеленым цветом. Благодаря этому их может обнаружить камера смартфона.

На весь тест требуется полчаса. Его создатели говорят, что устройство можно использовать, например, перед посадкой в самолёт, чтобы снизить риски.