Создан первый образец отечественного Ми-8 для миротворцев

Создан первый образец отечественного Ми-8 для миротворцевБудет еще больше
Холдинг “Вертолеты России” по заказу авиакомпании “ЮТэйр” разработает новую версию вертолета Ми-8, которая будет предназначена для миротворческих миссий. Уже создан первый образец, сообщают РИА Новости со ссылкой на первого замгендиректора “ЮТэйр” Андрея Ильменского.
В рамках работ планируется оптимизировать бортовое радиоэлектронное оборудование, сократить численность экипажа и выстроить новую систему подконтрольной эксплуатации.
Ну и доработка вертолета в том, что нужно для миротворческих операций: с очками ночного видения, с установленной системой баллистической защиты... В принципе, одна такая машина у нас уже готова и может выполнять полеты
Ми-8 для миротворцев доработали для полетов “с очками ночного видения, с установленной системой противоракетной и баллистической защиты”.