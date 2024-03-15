Создан первый полностью автономный инженер-программист на ИИ

В отличие от существующих помощников по написанию кода, таких как Github Copilot, Devin выходит за рамки простого предложения кода. Он способен вести целые проекты по разработке программного обеспечения — от начального планирования до исправления ошибок и окончательного выполнения. Примечательно, что он может работать даже с проектами на фриланс-платформах вроде Upwork.

Через интерфейс чат-бота пользователи предоставляют Devin описание проекта на естественном языке. После этого Devin берет на себя ответственность, разрабатывает пошаговый план и использует собственную виртуальную среду разработки с такими инструментами, как редактор кода и браузер. Он пишет код, устраняет ошибки, проводит тесты и сообщает о прогрессе в режиме реального времени, позволяя пользователям следить за его работой.

Текущие демонстрации показывают разнообразные навыки Devin. Он решает такие обычные задачи, как развертывание веб-сайтов и приложений, выявление и устранение ошибок, и даже занимается такими сложными областями, как тонкая настройка больших языковых моделей.

В одном из примеров Devin научился генерировать изображения со скрытыми сообщениями из простой записи в блоге. Другой пример — успешное выполнение проекта на Upwork, требующего написания и отладки кода для модели компьютерного зрения.

В настоящее время Devin находится в закрытой бета-версии, доступной только избранным пользователям. Как сообщает Эшли Вэнс из Bloomberg, первые впечатления были положительными.