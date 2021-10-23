Создан первый российский робот-собака

Как пишут на сайте МГУ, российские инженеры спроектировали и произвели робота с нуля за два года. Они создали соответствующие механику, приводы, электронику и программное обеспечение. Робот уже сделал первые шаги по территории Московского университета. Сейчас кинематика и программное обеспечение дорабатываются. Но уже скоро робот-собака будет доступен для научных групп, занимающихся робототехникой.

Устройство весит 15 килограммов. Общая мощность приводов составляет более трёх киловатт. Элементы корпуса создали с помощью 3D-печати.

«Мы считаем, данная разработка инженеров Московского университета даст серьёзный импульс развитию четырёхногих роботов в нашей стране», — сказал ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ Антон Рогачев.