Создан первый скафандр для космических туристов

Экипировка состоит из двух слоёв: базового, который надевается прямо на тело, и собственно скафандра. Сделан костюм из инновационных материалов, которые могут контролировать температуру тела и потоотделение. Под сердцем скафандра даже сделали карман для фотографии любимого человека.

Обувь для космонавтов специально сделана мягкой и гладкой, чтобы не повреждать оборудование или других людей в невесомости.

Отметим, что компания Virgin Galactic уже продала 900 билетов на орбиту. Каждый из них стоил $250 тысяч. Первый полёт с туристами должен состояться уже в 2020 году.