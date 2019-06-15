Создан первый в истории дрон с руками

Обычно дроны, или квадрокоптеры, оснащаются камерами. Youbionic решили пойти дальше и создали специальные манипуляторы для беспилотных летательных аппаратов. Эти руки могут поднимать и перемещать предметы. Причём, чтобы их получить для своего квадрокоптера нужен 3D-принтер, сервоприводы и специальные STL-файлы от Youbionic.

Этот набор файлов называется «Drone for Handy». Он содержит информацию о двух механических руках и пластиковой раме для крепления манипуляторов на дрон. Чтобы конечности начали двигаться, их нужно соединить с аппаратной платформой Arduino Nano.

Youbionic считает, что беспилотник с руками может пригодиться в ситуации, когда нужно перевезти небольшие грузы. Например, забрать забытые ключи от машины из офиса, без необходимости возвращаться туда. Однако возникают сомнения, что дрон с напечатанными руками в состоянии поднять что-то более хрупкое или тяжёлое.