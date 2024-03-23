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Наука и технологии
Опубликовано 23 марта 2024, 20:15
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Создан первый в мире электропривод, работающий на ядерном синтезе

FireStar Drive от RocketStar
Компания RocketStar Inc. провела успешные первые испытания своего революционного FireStar Drive — электрического движителя, в котором для повышения эффективности используется анейтронный ядерный синтез.

Эта концепция, которая когда-то была просто наброском на бумаге, теперь стала реальностью. FireStar Drive — первая в мире электрическая двигательная установка для космических аппаратов, использующая ядерный синтез для значительного увеличения мощности, сообщает компания.

Создан первый в мире электропривод, работающий на ядерном синтезе

© RocketStar

В основе FireStar Drive лежит традиционный импульсный плазменный движитель. Уникальность FireStar заключается в использовании анейтронного ядерного синтеза. Этот особый тип термоядерной реакции производит минимальное количество нейтронов или вообще не производит их, что делает его более безопасным для эксплуатации космических аппаратов.

Процесс начинается с того, что двигатель генерирует высокоскоростные протоны, ионизируя водяной пар. Затем эти протоны сталкиваются с атомами бора, запуская управляемую реакцию ядерного синтеза в выхлопной трубе. Получаемые в результате высокоэнергетические частицы значительно увеличивают тягу движителя.

В этом году RocketStar планирует продолжить наземные испытания FireStar Drive. Для демонстрации в космосе они сотрудничают с компаниями D-Orbit и Rogue Space Systems. Первая демонстрация запланирована на июль или октябрь 2024 года на борту космического корабля SpaceX.

Источник:InterestingEngineering
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#Двигатель