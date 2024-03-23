Создан первый в мире электропривод, работающий на ядерном синтезе

В основе FireStar Drive лежит традиционный импульсный плазменный движитель. Уникальность FireStar заключается в использовании анейтронного ядерного синтеза. Этот особый тип термоядерной реакции производит минимальное количество нейтронов или вообще не производит их, что делает его более безопасным для эксплуатации космических аппаратов.

Процесс начинается с того, что двигатель генерирует высокоскоростные протоны, ионизируя водяной пар. Затем эти протоны сталкиваются с атомами бора, запуская управляемую реакцию ядерного синтеза в выхлопной трубе. Получаемые в результате высокоэнергетические частицы значительно увеличивают тягу движителя.

В этом году RocketStar планирует продолжить наземные испытания FireStar Drive. Для демонстрации в космосе они сотрудничают с компаниями D-Orbit и Rogue Space Systems. Первая демонстрация запланирована на июль или октябрь 2024 года на борту космического корабля SpaceX.