Создан первый в мире кислородно-ионный аккумулятор

Стоит отметить, что новая разработка не позволяет достичь такой высокой плотности энергии, как литий-ионный аккумулятор, однако его емкость не уменьшается со временем безвозвратно: его можно “регенерировать”, что может обеспечить чрезвычайно долгий срок службы.

Кроме того, кислородно-ионные батареи можно производить без редких элементов и из негорючих материалов. Уже подана патентная заявка. Кислородно-ионная батарея может стать отличным решением для больших систем хранения энергии, например, для хранения электрической энергии из возобновляемых источников.

Новая концепция батареи не предназначена для смартфонов или электромобилей, поскольку кислородно-ионная батарея достигает лишь около трети плотности энергии, привычной для литий-ионных батарей, о чем было упомянуто выше,, и работает при температурах от 200 до 400 °C.