Создан первый в мире трактор, работающий на коровьем навозе

Новаторский трактор мощностью 270 л.с. работает на топливе, собранном из навоза. Создатели утверждают, что он не уступает по производительности стандартным версиям с дизельным двигателем. Для топлива собираются продукты жизнедеятельности стада, состоящего всего из 100 коров.

Всё это находится в хранилище биометана на ферме. Затем газ обрабатывается, сжимается и превращается в топливо с низким уровнем выбросов. Криогенный бак, установленный на тракторе, удерживает метан в жидкой форме при температуре -162 градуса.