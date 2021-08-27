Создан пластырь для ускоренного заживления ран

Наука и технологии
Сегодня в 17:24
Создан пластырь для ускоренного заживления ранЕго можно напечатать на 3D-принтере
Нарушения кровообращения, диабет или длительное пребывание в одном и том же положении могут привести к незаживающим ранам. Вылечить их очень сложно. Для решения этой проблемы группа исследователей разработала пластырь, способный заживлять раны.
Пластырь печатается на 3D-принтере. Он обладает антибактериальным эффектом, снабжает рану кислородом и поддерживает образование новой ткани.
В основе нового пластыря лежит медицинский гидрогель. Благодаря высокому содержанию воды разработка может обеспечить оптимальный уход за хроническими сухими ранами. Антибактериальные функции несут частицы оксида цинка, которые реагируют на свет. Таким образом управлять свойствами пластыря можно светом. А это позволит адаптировать разработку под каждого отдельного пациента.
Исследователи надеются, что в долгосрочной перспективе клиники смогут сами изготавливать свои пластыри с помощью 3D-принтера и активировать их непосредственно на пациентах, используя очень яркие зелёные светодиоды.