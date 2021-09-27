Создан пластырь для вакцинации на замену уколу

Дело в том, что при таком способе вакцинации вещество попадает прямо в необходимые клетки. Пластыри напечатаны на 3D-принтере. Микроиглы расположены на полимерном патче и их длины достаточно, чтобы доставить вакцину через кожу.

Преимуществом такая пластыря является безболезненность его применения. В сущности, человек мог бы вакцинироваться самостоятельно. Кроме того, в пластыре с микроиглами используется меньшая доза препарата, от которой генерируется иммунный ответ, аналогичный иммунному ответу после укола.

Важно то, что благодаря 3D-печати микроиглы можно легко настроить для использования вакцин против гриппа, кори, гепатита или COVID-19.