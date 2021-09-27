Создан пластырь для вакцинации на замену уколу

Наука и технологии
Сегодня в 16:00
1 мин.
Создан пластырь для вакцинации на замену уколуБезболезненно и удобно
Исследователи из Каролины и Стэнфордского университета разработали пластырь с микроиглами, предназначенный для вакцинации. Сообщается, что иммунный ответ после его использования в 10 раз превышает показатели после обычного укола.
Дело в том, что при таком способе вакцинации вещество попадает прямо в необходимые клетки. Пластыри напечатаны на 3D-принтере. Микроиглы расположены на полимерном патче и их длины достаточно, чтобы доставить вакцину через кожу.
Преимуществом такая пластыря является безболезненность его применения. В сущности, человек мог бы вакцинироваться самостоятельно. Кроме того, в пластыре с микроиглами используется меньшая доза препарата, от которой генерируется иммунный ответ, аналогичный иммунному ответу после укола.
Важно то, что благодаря 3D-печати микроиглы можно легко настроить для использования вакцин против гриппа, кори, гепатита или COVID-19.