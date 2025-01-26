Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2025, 17:19
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Создан почти что идеальный влагопоглощающий материал, и он похож на яичный лоток

Комфорт в помещении за счет всасывания влаги
Ученые из Высшей технической школы Цюриха разработали инновационный материал, который поглощает влагу из воздуха в помещении, снижая зависимость от «энергоемких систем вентиляции». Это может сделать помещения более комфортными, особенно в жарком и влажном климате, считают эксперты.
Создан почти что идеальный влагопоглощающий материал, и он похож на яичный лоток
© Pietro Odaglia / Josef Kuster

Когда люди собираются в плохо проветриваемом помещении, их дыхание и пот могут создавать ощущение духоты и сырости. Обычно для удаления этой влаги постоянно работают вентиляционные системы, но они потребляют много электроэнергии.

Новый материал, созданный командой профессора Гийома Хабера, гигроскопичен, то есть он пассивно поглощает влагу днем и отдает ее ночью, когда воздух становится прохладнее. Вентиляционные системы должны работать лишь кратковременно, чтобы удалить выделившуюся влагу, что позволяет экономить энергию.

Изготовленный в основном из переработанного мраморного порошка, материал с помощью 3D-печати превращается в легкие пористые плитки, похожие на лотки для яиц. Испытания показали, что облицовка стен и потолка читального зала библиотеки этими плитками позволяет снизить дискомфорт от влажности в помещении на 85%.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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