Создан подобный мозгу человека компьютер

Компьютер сделан на базе электрохимических транзисторов с искусственными синапсами. Эти компоненты могут хранить и обрабатывать данные одновременно, как нейроны в мозге. Новый компьютер сможет лучше справляться с такими задачами, как распознавание объектов.

Что любопытно, учёные смогли менять характер взаимодействия транзисторов между собой, регулируя мощность потока ионов. Если какая-то операция многократно повторяется, транзисторы сильнее связываются между собой. Это похоже на основу ассоциативного обучения.

Исследователи даже смогли воссоздать на транзисторах выработку условного рефлекса. Сначала компьютер выдавал сигнал, если на датчик давления нажимали пальцем. После вместе с нажатием стали подавать свет на фоторезистор. В итоге компьютер стал реагировать сигналом лишь на свет без воздействия на датчик давления.