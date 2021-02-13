Создан поглощающий вредные вещества из воздуха бетон

Дело в том, что на производство бетона приходится более 8% мировых выбросов углекислого газа (а это парниковый газ). Поэтому учёные хотят сделать бетон, который после укладки будет сам поглощать диоксид углерода из атмосферы.

Исследователи из Университета Пердью разработали такой материал. Учёные смешали диоксид титана с цементным тестом. В итоге уменьшился размер молекул гидроксида кальция, а это сделало бетон эффективнее при поглощении двуокиси углерода, пишет «Популярная механика».

Исследователи уже проверили бетон в камере, заполненной углекислым газом. Как оказалось, диоксид титана почти в два раза повышает скорость поглощения двуокиси углерода бетоном.