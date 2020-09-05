Создан похожий на шерсть материал со способностью запоминать форму

Материал печатают на 3D-принтере. Он создаётся из волокнистого белка кератина, который содержится в волосах и ногтях. Учёные извлекли кератин для нового материала из остатков шерсти в текстильном производстве.

Материал прочен и обладает памятью формы. Это значит, что его можно деформировать, но при воздействии определённых стимулов (например, при обработке раствором перекиси водорода), материал вернёт себе первоначальную форму. Учёные во время эксперимента придали одному кератиновому листу вид звезды оригами. В воде лист развернулся, а потом его свернули трубку. Затем она высохла, и её снова опустили в воду. Там лист опять сложился в звезду.