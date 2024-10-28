Опубликовано 28 октября 2024, 11:151 мин.
Создан порошок, который поглощает не очень полезный CO₂ как «губка»Открывая путь к решению климатических проблем
Прорывной материал, разработанный химиками UC Berkeley, может сделать прямое улавливание углерода из воздуха «более эффективным». Созданный профессором Омаром Яги кристаллический материал способен полностью очищать воздух от CO₂, действуя как губка, которая поглощает газы и жидкости даже в условиях низких концентраций, как, например, в атмосфере.
© Zihui Zhou, UC Berkeley
Традиционные технологии улавливания углерода эффективны только в «высококонцентрированных условиях». Однако материал команды UC Berkeley отлично работает на открытом воздухе, где концентрация CO₂ значительно ниже. Эта способность, которая имеет ключевое значение для достижения отрицательных выбросов углекислого газа, может стать важным инструментом для достижения глобальных климатических целей, считают учёные.
Всего 200 граммов вещества поглощают столько же CO₂, сколько одно дерево за год.