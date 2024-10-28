Создан порошок, который поглощает не очень полезный CO₂ как «губка»

Традиционные технологии улавливания углерода эффективны только в «высококонцентрированных условиях». Однако материал команды UC Berkeley отлично работает на открытом воздухе, где концентрация CO₂ значительно ниже. Эта способность, которая имеет ключевое значение для достижения отрицательных выбросов углекислого газа, может стать важным инструментом для достижения глобальных климатических целей, считают учёные.

Всего 200 граммов вещества поглощают столько же CO₂, сколько одно дерево за год.