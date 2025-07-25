Создан потребительский экзоскелет для коленей, который увеличивает силу ног на 50%

Экзоскелет состоит из двух легких частей весом около 680 граммов каждая. Их можно надеть на ноги за 15 секунд. В каждом блоке установлен мотор мощностью 450 ватт, который помогает поднимать бедро и толкать икру вперед. Сенсоры быстро реагируют на движение ног, активируя моторы за 0,01 секунду.

Система управляется искусственным интеллектом, который учится движениям пользователя и адаптирует поддержку для ходьбы, бега, прыжков, сидения и других действий. Батарея работает до 5 часов и заряжается с помощью энергии при движении вниз по склону.

Использование Z1 при походах позволяет проходить на 25 км больше, показали исследование. Хотя устройство добавляет 1,4 кг веса, оно помогает почувствовать себя легче примерно на 20 кг при подъеме и приседаниях. Для активностей с сильной нагрузкой на колени, например, катания на лыжах, экзоскелет снижает нагрузку на суставы до 150 кг.

Dnsys предлагает три версии Z1 — от базовой за 699 долларов до продвинутой за 2298 долларов.