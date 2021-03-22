Наука и технологии
Сегодня в 17:49
Создан преследующий покупателей робот-продавец шоколадок
Разработала компания Mars
Американская компания Mars, производитель одноимённых шоколадок, Snickers, Milky Way, Bounty и др., создала робота, который преследует покупателей и предлагает им сладости.
Робота назвали Smiley. Он следует за покупателями и предлагает им закуски до того, как они дойдут до кассы. В робота встроены множество датчиков, которые позволяют ему перемещаться по магазину и подходить к потенциальным покупателям.
На видео ниже можно посмотреть на робота в действии:
Стоит отметить, что Smiley не просто продаёт сладкое, он ещё и собирает данные о том, как покупатели взаимодействуют с продуктами в магазине. Эти данные потом будут обработаны, и на их основе магазин построит лучшую стратегию продажи.
Пока Smiley только тестируется в магазине в Нью-Йорке. Если пилот будет успешным, робота запустят и в других магазинах по всему миру.