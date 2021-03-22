Создан преследующий покупателей робот-продавец шоколадок

Робота назвали Smiley. Он следует за покупателями и предлагает им закуски до того, как они дойдут до кассы. В робота встроены множество датчиков, которые позволяют ему перемещаться по магазину и подходить к потенциальным покупателям.

На видео ниже можно посмотреть на робота в действии: