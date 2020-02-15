Создан прибор для имитации человеческого зрения в дронах

Учёные использовали комбинацию двух наноматериалов, чтобы создать новую структуру для разработки миниатюрного девайса, который имитирует нейронные связи клеток мозга, отвечающих за зрение человека.

Исследователи называют это маленьким шагом навстречу разработке нейроморфного компьютера, способного одновременно запоминать и обрабатывать информацию. В будущем такие устройства помогут создавать роботов, мыслящих как люди.

Недавняя разработка учёных может применяться для имитации человеческого зрения в дронах, которые используются для поиска пропавших. То есть беспилотник можно научить видеть местность как человек: наблюдать за изображением и распознавать объекты на месте.