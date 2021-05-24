Наука и технологии
Сегодня в 16:20
Создан прибор для определения группы крови за несколько минут
Для этого достаточно капли крови
Американские учёные разработали прибор, способный определить группу крови за несколько минут. Это позволит быстрее помогать людям, которые потеряли много крови.
Сейчас группы крови определяют с помощью моноклональных антител. Для этого каплю крови смешивают с каплей раствора антитела. Такой анализ становится проблематичным, когда в больницу доставляют пациента с обширной потерей крови после аварии.
Новая система позволит определять группу крови и резус-фактор за несколько минут. Для прибора достаточно капли крови при проколе пальца. Образец вводится в устройство, внутри которого расположены три микроканала с растворами антител. В итоге прибор выводит группу крови на экран.
В будущем учёные хотят подключать систему к внутривенным катетерам, уже поставленным пациентам.