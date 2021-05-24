Создан прибор для определения группы крови за несколько минут

Сейчас группы крови определяют с помощью моноклональных антител. Для этого каплю крови смешивают с каплей раствора антитела. Такой анализ становится проблематичным, когда в больницу доставляют пациента с обширной потерей крови после аварии.

Новая система позволит определять группу крови и резус-фактор за несколько минут. Для прибора достаточно капли крови при проколе пальца. Образец вводится в устройство, внутри которого расположены три микроканала с растворами антител. В итоге прибор выводит группу крови на экран.

В будущем учёные хотят подключать систему к внутривенным катетерам, уже поставленным пациентам.