Создан прибор для определения свежести продуктов

В настоящее время свежесть еды можно достоверно определить только в лаборатории. Такие тесты могут потребовать более десяти часов времени. Кроме того, для них необходимо специальное оборудование.

Российские специалисты решили упростить эту процедуру. Принцип работы их прибора заключается в определении наличия в еде бактерий по присутствию сочетания определённых газов. Устройство снабжено аккумулятором и Bluetooth-модулем для передачи данных.

Использовать прибор просто: нужно установить его на поверхности продукта питания и подождать 30 минут. Затем на смартфон поступит информация о безопасности/небезопасности еды.

Пока готов экспериментальный образец прибора только для оценки молока и мяса. В будущем его возможности расширят. Стоимость такого прибора для потребителей составит примерно 6 тысяч рублей. Появиться на рынке он может до конца 2020 года.