Создан пригодный во время наводнений электромобиль для каршеринга

Четырёхместный электрокар Fomm в длину составляет 2,6 метра, а в ширину — 1,3 метра. Он имеет запас хода 166 км и разгоняется до 80 километров в час. Стоимость электромобиля равна $25 000. Этот автомобиль доступен в Японии бизнес-операторам в секторе каршеринга.

Главная особенность электрокара — он может нормально работать во время наводнений, благодаря водонепроницаемой нижней части. Автомобиль способен двигаться вперед и менять направление при частичном погружении.

Глава стартапа Fomm основал его после того, как в марте 2011 года случились землетрясение и цунами в Японии. Целью предпринимателя было создать плавучий электрокар, который можно было бы использовать при таких катастрофах.