Создан прорывной аккумулятор на основе гелевого электролита

Их подход включает в себя новые аддитивные и электронно-лучевые технологии, упрощающие производство и снижающие вздутие во время циклов зарядки и разрядки.

Этот прорыв не только повышает безопасность и производительность батарей, но и облегчает интеграцию в существующие производственные процессы.