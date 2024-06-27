Создан прорывной аккумулятор на основе гелевого электролита

Опубликовано 27 июня 2024, 15:40
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Создан прорывной аккумулятор на основе гелевого электролитаКоманда ученых разработала коммерчески жизнеспособный и безопасный вариант
Группа исследователей под руководством профессора Суджина Парка из POSTECH сделала шаг вперед в области аккумуляторных технологий, разработав батарею на основе гелевого электролита. Их инновация, опубликованная в журнале Small, решает проблемы безопасности, связанные с традиционными литий-ионными батареями, используемыми в электромобилях (EV).
Традиционные жидкие электролиты в литий-ионных батареях подвержены риску возгорания, что побуждает искать более безопасные альтернативы, такие как полутвердые батареи. Используя гелеобразный электролит, команда добилась повышения стабильности и плотности энергии при одновременном увеличении срока службы батареи.
Их подход включает в себя новые аддитивные и электронно-лучевые технологии, упрощающие производство и снижающие вздутие во время циклов зарядки и разрядки.
Этот прорыв не только повышает безопасность и производительность батарей, но и облегчает интеграцию в существующие производственные процессы.