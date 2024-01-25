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Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2024, 20:38
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Создан простой фильтр из природных ресурсов для очистки воды

Которую вы набираете шприцом
Ученые из Техасского университета в Остине разработали принципиально новую систему фильтрации воды, которая использует целлюлозные нановолокна для эффективной очистки воды, набранной из шприца. Прототип устройства, по форме напоминающий хоккейную шайбу, состоит из гидрогелевой пленки, покрытой мембраной с микроскопическими порами.
Создан простой фильтр из природных ресурсов для очистки воды

© The University of Texas at Austin

Гидрогелевая пленка состоит из «переплетенной паутины» целлюлозных нановолокон, что делает ее эффективным фильтром, способным удалить почти 100% частиц размером более 10 нанометров, включая бактерии и вирусы. Пользователи просто набирают воду из источника с помощью шприца и вводят ее в фильтр, где вода проходит через нановолокна и становится чистой и пригодной для питья.

Фильтр изготовлен из легкодоступных природных источников, таких как растения, и после использования подлежит биологическому разложению. Каждый фильтр может быть использован повторно до 30 раз, что делает его устойчивым и экономически эффективным решением для очистки воды в отдаленных районах с ограниченным доступом к источникам чистой воды.

В ходе испытаний фильтр эффективно очищал грязную воду, речную воду и воду, загрязненную микропластиком. Сейчас исследователи работают над расширением масштаба технологии для очистки больших объемов воды.