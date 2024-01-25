Создан простой фильтр из природных ресурсов для очистки воды

Гидрогелевая пленка состоит из «переплетенной паутины» целлюлозных нановолокон, что делает ее эффективным фильтром, способным удалить почти 100% частиц размером более 10 нанометров, включая бактерии и вирусы. Пользователи просто набирают воду из источника с помощью шприца и вводят ее в фильтр, где вода проходит через нановолокна и становится чистой и пригодной для питья.

Фильтр изготовлен из легкодоступных природных источников, таких как растения, и после использования подлежит биологическому разложению. Каждый фильтр может быть использован повторно до 30 раз, что делает его устойчивым и экономически эффективным решением для очистки воды в отдаленных районах с ограниченным доступом к источникам чистой воды.

В ходе испытаний фильтр эффективно очищал грязную воду, речную воду и воду, загрязненную микропластиком. Сейчас исследователи работают над расширением масштаба технологии для очистки больших объемов воды.