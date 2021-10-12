Создан просвечивающий через одежду экран для показа времени и уведомлений

Новую технологию назвали PocketView. Она использует светодиодные индикаторы для отображения информации. Специалисты уже создали прототипы с таким экраном, имитирующие смартфоны, ручки, брелоки.

Главная особенность дисплея — он может просвечивать через ткань. «Идея состоит не в том, чтобы показывать всю информацию, которую вы обычно видите на дисплее своего смартфона. Это дисплеи, на которых отображается минимум информации. Этого достаточно, если вы идёте пешком или едете на велосипеде, например, чтобы показать основные инструкции по навигации», — пояснил один из авторов разработки.

Ещё одно достоинство технологии — она недорогая. Её можно легко и быстро внедрить. Созданные прототипы также поддерживают Bluetooth.