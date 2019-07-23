Создан пульт для управления собакой

Своё творение они представили на конференции IEEE World Haptics Conference 2019. В целом, это почти не отличается от обычной дрессировки. Просто в роли стимулов выступают вибрации, а не голос дрессировщика. У собаки точно так же формируется условный рефлекс, и она начинает выполнять команды.

Устройство израильских инженеров состоит из жилета, который надевается на собаку, и пульта для человека. В жилет встроены четыре вибромотора. Они подключены к микроконтроллеру, принимающему сигналы с пульта.

Если, например, животное чувствует постоянную вибрацию правого переднего вибромотора, то оно узнаёт, что нужно повернуться вокруг себя. Если же вибрация пульсирующая, то собака отойдёт назад.

Как оказалось, вибрациям животное подчиняется лучше, чем голосу: 93% против 83%.