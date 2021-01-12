Создан пушистый робот на замену домашним питомцам

Moflin обладает механизмом по выражению эмоций, а также способен обучаться. Сообщается, что палитра эмоций робота аналогична той, что мы можем видеть у домашних животных. В частности, Moflin может выглядеть спокойным, возбуждённым, испытывающим стресс или «нормальным». Робот может различать людей, взаимодействующих с ним, и отвечать им по-разному.

У Moflin есть микрофоны и датчик Bluetooth для связи с приложением. Мех у него, кстати, съёмный — чтобы можно было периодически его мыть. Аккумуляторы тоже можно менять.

Робота начнут поставлять покупателям летом 2021 года.