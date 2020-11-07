Создан пылесос для сбора упавших на рельсы наушников

Сообщается, что с июля по сентябрь в East Japan Railway обратились почти тысяча клиентов с жалобой на то, что их беспроводные наушники упали на рельсы. Сотрудники не могли подцепить их щипцами, поэтому многие пассажиры просто оставались без наушников.

Сейчас пылесос тестируют на одной из станций Икэбукуро в Токио. Компания Panasonic планирует выпустить для устройства отдельную насадку, чтобы упавшие наушники можно было собирать дома и на улице.