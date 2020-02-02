Создан реалистичный роботизированный Человек-паук для Диснейленда
Представление можно будет посмотреть летом в парке в Калифорнии. По ролику понятно, что роботизированный Человек-паук будет прыгать высоко в воздухе над аттракционом, проделывать на высоте несколько трюков, а затем исчезать за зданиями.
Как это всё работает, можно посмотреть на видео ниже:
Выходит так, что Человек-паук будет запускаться в воздух с помощью специального механизма. Фигура при этом будет поддерживаться тросами.
Сообщается, что помимо этого аттракциона в кампусе «Мстителей» будет располагаться закусочная Pym Test Kitchen, в которой будут подавать очень маленькие продукты, а также штаб-квартира Мстителей.
Spider-Man will soon swing into action above Avengers Campus opening this summer at Disney California Adventure park at @Disneyland! https://t.co/1NRk2ysUVo #avengerscampus #disneyland pic.twitter.com/4YNsu1qkqb— Disney Parks (@DisneyParks) January 30, 2020