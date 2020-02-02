Создан реалистичный роботизированный Человек-паук для Диснейленда

Представление можно будет посмотреть летом в парке в Калифорнии. По ролику понятно, что роботизированный Человек-паук будет прыгать высоко в воздухе над аттракционом, проделывать на высоте несколько трюков, а затем исчезать за зданиями.

Как это всё работает, можно посмотреть на видео ниже: