Ferra

Создан реалистичный роботизированный Человек-паук для Диснейленда

Для кампуса «Мстителей»
В официальном Twitter-аккаунте Disney Parks опубликовали видео с довольно реалистичным роботизированным Человеком-пауком, который будет проноситься над кампусом «Мстителей» в Диснейленде.

Представление можно будет посмотреть летом в парке в Калифорнии. По ролику понятно, что роботизированный Человек-паук будет прыгать высоко в воздухе над аттракционом, проделывать на высоте несколько трюков, а затем исчезать за зданиями.

Как это всё работает, можно посмотреть на видео ниже:

Выходит так, что Человек-паук будет запускаться в воздух с помощью специального механизма. Фигура при этом будет поддерживаться тросами.

Сообщается, что помимо этого аттракциона в кампусе «Мстителей» будет располагаться закусочная Pym Test Kitchen, в которой будут подавать очень маленькие продукты, а также штаб-квартира Мстителей.