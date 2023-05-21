Создан рекордно чёткий micro-LED дисплей с плотностью 5000 пикселей на дюйм

Дисплеи Micro-LED обеспечивают более высокую энергоэффективность, быстрое время отклика и увеличенную плотность пикселей по сравнению с традиционными светодиодными дисплеями. Однако достижение полной цветовой гаммы долгое время оставалось сложной задачей. Технология Q-Pixel обеспечивает полноцветную настройку в пределах одного 4-микронного пикселя, устраняя необходимость в сложных процессах сборки и обеспечивая сверхвысокую плотность пикселей.