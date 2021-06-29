Создан робот для доставки холодного пива

Наука и технологии
Сегодня в 16:02
Создан робот для доставки холодного пиваВсегда следует за тобой, чтобы предложить баночку
Крупнейшая пивоваренная компания Heineken представила робота на колёсах, который может доставить баночку холодного пива в летнюю жару.
Робота назвали Beer Outdoor Transporter, или сокращённо B.O.T. Робот оснащён технологиями искусственного интеллекта. В ролике Heineken показано, что робот следует за человеком везде, куда бы он ни шёл, чтобы предложить ему холодное пиво. В B.O.T., кстати, умещается до 12 банок. Ещё робот может общаться с человеком.
Робот также подчиняется командам пользователя, которые тот отдаёт через приложение. Вероятно, это приложение будет предустановлено на смартфонах Samsung Galaxy, которые Heineken будет разыгрывать. Да, пока, к сожалению, B.O.T. не продаётся. Его можно будет только получить в розыгрыше.