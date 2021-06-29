Создан робот для доставки холодного пива

Робот также подчиняется командам пользователя, которые тот отдаёт через приложение. Вероятно, это приложение будет предустановлено на смартфонах Samsung Galaxy, которые Heineken будет разыгрывать. Да, пока, к сожалению, B.O.T. не продаётся. Его можно будет только получить в розыгрыше.