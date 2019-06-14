Ferra

Создан робот для обезвреживания ядерных реакторов

Это защитит людей от опасной радиации
Инженеры из Университета Ланкастер в Великобритании разработали полуавтоматического робота, способного выводить из эксплуатации ядерные реакторы. Его применение избавит сотрудников от необходимости подвергать здоровье опасности.

Ядерные реакторы не могут работать вечно. Рано или поздно их приходится выводить из эксплуатации, что является непростой и долгой работой. Её способны выполнить люди, обладающие высокой квалификацией. А главная проблема выполнения такой задачи — необходимость работать в высокорадиоактивной среде.

Для того, чтобы снизить риски для здоровья людей и был создан специальный робот. Он оснащён камерами Microsoft Kinect и несколькими манипуляторами, способными захватывать и резать различные объекты, например, стержни реактора или трубы. Программное обеспечение робота обрабатывает изображения с камер и само управляет манипуляторами. Операторам-людям при этом достаточно нажимать кнопку мыши.

Инженеры показали, что использование робота значительно ускоряет работу, а операторы устают меньше, чем при традиционном способе вывода реакторов из эксплуатации.

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