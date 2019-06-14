Создан робот для обезвреживания ядерных реакторов

Ядерные реакторы не могут работать вечно. Рано или поздно их приходится выводить из эксплуатации, что является непростой и долгой работой. Её способны выполнить люди, обладающие высокой квалификацией. А главная проблема выполнения такой задачи — необходимость работать в высокорадиоактивной среде.

Для того, чтобы снизить риски для здоровья людей и был создан специальный робот. Он оснащён камерами Microsoft Kinect и несколькими манипуляторами, способными захватывать и резать различные объекты, например, стержни реактора или трубы. Программное обеспечение робота обрабатывает изображения с камер и само управляет манипуляторами. Операторам-людям при этом достаточно нажимать кнопку мыши.

Инженеры показали, что использование робота значительно ускоряет работу, а операторы устают меньше, чем при традиционном способе вывода реакторов из эксплуатации.