Создан робот для отделки стен

Как пишут СМИ, робот представляет собой четырехколёсную платформу с лазерными сканерами и рукой-манипулятором. Датчики робота позволяют ему сканировать стены и проводить их отделку. Устройство применяет алгоритмы искусственного интеллекта. Также оно может использовать помощь человека — брать у него строительные материалы, например.

Сообщается, что робота уже использовали для отделки терминала Harvey Milk в аэропорту Сан-Франциско.

Журналисты также напомнили, о построенном в России роботе-строителе, который может в одиночку возвести двухэтажный дом площадью 15 на 15 метров за неделю. Робот использует тросовую систему и технологию 3D-печати.