Создан робот для уборки туалетов

Разработчики выбрали для робота именно уборную по простой причине: в таких помещениях, как правило, предметы редко меняют своё местоположение. А это означает, что роботу нужно изучить комнату всего один раз.

Команда разработчиков показывает устройству, где нужно убраться, с помощью VR-симулятора. Робот может распылять чистящие средства, вытирать поверхность, пылесосить или сушить.

По завершении уборки устройство само отправляется на подзарядку и пополняет запас чистящих средств, если нужно.

По условиям аренды, робот будет работать около восьми часов в день. Следить за каждым его шагом не нужно: он сам перемещается на лифте и открывает дверь. Сообщается, что разработчики уже получили нескольких клиентов, в том числе Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google.