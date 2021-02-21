Создан робот для ухода за домашними животными

Робот Peddy способен покормить собаку или кошку, обнаруживать ненормальные состояния (например, повышение температуры в доме) и обеспечивать хозяина видеосвязью с питомцем. Кроме того, устройство может развлекать животных, включая им музыку или видео (не факт, конечно, что кошка на это отреагирует). Робот может сам следовать за питомцами. Это тоже, скорее всего, их развлечёт.

Представитель Guru IoT также рассказал, что «поскольку робот оснащён функцией эмоционального взаимодействия, он может помочь домашним животным справиться с депрессией, вызванной меньшим числом прогулок из-за COVID-19».

Робот весит 3,8 килограмма, а его габариты составляют 302 х 364 х 260 мм. В нём установлен аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч. Стоимость робота составляет примерно $315.