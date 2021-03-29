Создан робот-грузчик, сопоставимый по эффективности с человеком

Робота назвали Stretch. Внешне он совершенно не похож на человека. У него есть роботизированная рука с семью степенями свободы. Эта рука способна перемещать ящики весом до 23 килограммов.

Stretch может работать от аккумулятора в течение восьми часов. Кроме того, его можно подключать к сети. Робот может перемещать до 800 ящиков в час, что сопоставимо с производительностью человека. Правда, надо учитывать, что все склады разные, и это может затруднять проходимость робота.

Boston Dynamics, впрочем, заявляет, что роботом Stretch может управлять любой человек, прошедший всего несколько часов обучения, а сам робот может размещаться в пространствах, предназначенных для людей. Коммерческое внедрение новинки намечено на 2022 год.