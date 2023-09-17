Создан робот, который перерисовывает чужие произведения искусства

Хлоя Райан, основатель и генеральный директор компании, изначально создала робота-живописца для повышения собственной производительности как художника. Однако вскоре она поняла, что может сделать эту технологию доступной для всех художников, что и привело к появлению Acrylic Robotics.

Решение компании включает в себя цифровую систему, позволяющую художникам в цифровом виде отслеживать мазки кисти. Эти данные затем используются роботами Acrylic, оснащенными насадками для кистей, для воспроизведения оригинальной картины.

Acrylic Robotics стремится сделать изобразительное искусство более доступным, предлагая лимитированные коллекции по более низким ценам.