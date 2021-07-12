Создан робот, который помогает человеку одеться

Учёные из MIT CSAIL разработали алгоритм, который делает движения робота безопасными для человека. Авторы рассказали, что заставить робота не вредить человеку, при этом не снижая эффективности его задачи, было непросто.

Тем не менее робот смог одевать человека, даже когда тот выполнял другие действия, например смотрел в телефон. Учёные объединили разные модели, чтобы достичь этого.