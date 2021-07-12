Создан робот, который помогает человеку одеться

Наука и технологии
Сегодня в 16:00
Создан робот, который помогает человеку одетьсяПригодится людям с ограниченной подвижностью
Роботов нередко используют для помощи людям с ограниченными возможностями. На этот раз роботизированный манипулятор приспособили под выполнение функций сиделки: в частности он может одеть человека.
Учёные из MIT CSAIL разработали алгоритм, который делает движения робота безопасными для человека. Авторы рассказали, что заставить робота не вредить человеку, при этом не снижая эффективности его задачи, было непросто.
Тем не менее робот смог одевать человека, даже когда тот выполнял другие действия, например смотрел в телефон. Учёные объединили разные модели, чтобы достичь этого.
Пока разработка находится на ранней стадии, однако идею можно применять не только для задач одевания, но и в других областях, связанных с уходом за людьми.