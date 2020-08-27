Создан робот на основе смартфона

Новый робот помимо смартфона включает в себя другие компоненты, отвечающие за его передвижение. Их общая стоимость составляет примерно $50. Компоненты можно распечатать на 3D-принтере. Нужны четыре колеса, которые будут приводиться в движение индивидуальными моторами, подлючёнными к плате. Плата соединена с Arduino Nano, а та, в свою очередь, связывается со смартфоном по USB.

Смартфон может заставлять робота проезжать по коридору с препятствиями или просто следовать за человеком перед камерой. Нейросеть в последнем случае сама обнаруживает людей в кадре.

Инженеры опубликовали на GitHub модели для 3D-печати корпуса. Скоро должны обнародовать весь нужный исходный код.