Создан робот на замену барменам

Проект реализован с помощью контроллера ClearCore промышленного уровня. Робот может крутить бутылки, измельчать ингредиенты, перемешивать компоненты, добавлять лёд и подавать готовый напиток. Также имеется защитный экран, который не позволяет посетителю трогать движущиеся части робота во время его работы. Имеется и стандартный миксер-дозатор. Выбор напитка осуществляется с помощью сенсорного экрана. Можно отрегулировать содержание алкоголя и сладость напитка.

Конечно, пока рано говорить о том, что такие роботы смогут целиком заменить настоящих барменов. Тем не менее, устройство делает свою работу быстро, виртуозно и выглядит это даже завораживающе: