Наука и технологии
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Создан робот на замену медсестре для работы с заражёнными коронавирусом пациентами
Он может брать мазок из горла
В Китае создан робот на замену медсестре для работы с заражёнными коронавирусом пациентами. Он умеет брать мазок из горла для анализа.
Мазок используется для диагностики коронавирусной инфекции нового типа. Робот, способный на такую манипуляцию, поможет снизить риск заражения для медперсонала.
Роботизированная система включает в себя механическую руку в форме змеи, бинокулярный эндоскоп, оборудование для беспроводной передачи данных и интерактивный терминал.
Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что эпидемия коронавирусной инфекции стала пандемией. На сегодня в мире насчитывается примерно 120 тысяч заражённых. Более четырёх тысяч человек уже умерли.
Ранее китайские инженеры создали робота, способного бесконтактно измерять температуру сразу у нескольких человек.