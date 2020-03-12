Создан робот на замену медсестре для работы с заражёнными коронавирусом пациентами

Мазок используется для диагностики коронавирусной инфекции нового типа. Робот, способный на такую манипуляцию, поможет снизить риск заражения для медперсонала.

Роботизированная система включает в себя механическую руку в форме змеи, бинокулярный эндоскоп, оборудование для беспроводной передачи данных и интерактивный терминал.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что эпидемия коронавирусной инфекции стала пандемией. На сегодня в мире насчитывается примерно 120 тысяч заражённых. Более четырёх тысяч человек уже умерли.

Ранее китайские инженеры создали робота, способного бесконтактно измерять температуру сразу у нескольких человек.