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Создан робот на замену врачам для консультаций по поводу коронавирусной инфекции

Он отвечает на вопросы правильно
Создан робот на замену врачам для консультаций по поводу коронавирусной инфекции. Это должно помочь снизить нагрузку на реальных медицинских специалистов.

Речь идёт о чат-боте, созданном учёными из Калифорнийского университета, Университета Карнеги-Меллон и Калифорнийского университета. В основе робота лежит искусственный интеллект. Виртуальный собеседник может генерировать ответы на вопросы пациентов о коронавирусе.

Пока создатели обучили программу на наборах данных на английском и китайском языках. В эти наборы вошли разговоры между врачами и пациентами.

Учёные решили создать такого бота, потому что заметили увеличение потока пользователей в телемедицинских приложениях. В марте, например, количество виртуальных медицинских консультаций увеличилось на 50%. Специалисты отметили, что созданный ими робот даёт правильные ответы на вопросы людей, причём эти ответы являются актуальными и человечными.

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