Создан робот на замену врачам для консультаций по поводу коронавирусной инфекции

Речь идёт о чат-боте, созданном учёными из Калифорнийского университета, Университета Карнеги-Меллон и Калифорнийского университета. В основе робота лежит искусственный интеллект. Виртуальный собеседник может генерировать ответы на вопросы пациентов о коронавирусе.

Пока создатели обучили программу на наборах данных на английском и китайском языках. В эти наборы вошли разговоры между врачами и пациентами.

Учёные решили создать такого бота, потому что заметили увеличение потока пользователей в телемедицинских приложениях. В марте, например, количество виртуальных медицинских консультаций увеличилось на 50%. Специалисты отметили, что созданный ими робот даёт правильные ответы на вопросы людей, причём эти ответы являются актуальными и человечными.